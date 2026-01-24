Румънска делегация в Давос търси инвестиции и икономически партньорства

Румъния беше представена на Световния икономически форум в Давос от министъра на външните работи Оана Цою, министъра на европейските инвестиции и проекти Драгош Пъслару, министъра на енергетиката Богдан Иван и президентския съветник Раду Бурнете, предаде Аджерпрес специално за БТА.

Според румънското външно министерство, едновременното присъствие на трима румънски министри като лектори в официални сесии "е позволило на Румъния да даде значим принос в настоящите глобални дебати, които обхващат важни области за Румъния: енергийна конкурентоспособност, чуждестранни инвестиции, социално сближаване и сигурност на източния фланг".

Интересът към участието на някои румънски официални представители показва нарастващата значимост на Румъния и региона, съобщи външното министерство.

Цою изнесе речи пред два панела в рамките на форума. В панела "Да останем здраво стъпили на земята в епоха на несигурност" министърът пледира за прагматична дипломация и за позициониране на Румъния като страна, отворена за споделяне на своя опит. Тя спомена и бързия преход на Румъния, който е увеличил брутния ѝ вътрешен продукт десетократно за едно поколение.

По време на панела "Може ли Русия да поддържа икономика във военно време?", Цою анализира дългосрочното въздействие на военната икономика върху регионалната стабилност и ролята на Румъния като гарант за сигурност в Черно море, включително за търговските потоци, като производител на енергия и като страна, която подкрепя стремежите на държавите в региона да се присъединят към Европейския съюз.

Цою участва в стратегически срещи, работни срещи на ниво министър-председатели, външни министри, с делегацията на Конгреса на САЩ и експерти от общността за сигурност и академичните среди, работни сесии, фокусирани върху трансатлантическото партньорство като приоритет.

Двустранните дискусии в кулоарите на форума с колеги и високопоставени служители постигнаха целите на Румъния за сигурност, присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), икономически растеж и подкрепа за европейското бъдеще на региона, както и многостранни формати. Министърът проведе разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, министър-председателя на Република Молдова Александру Мунтяну, швейцарския федерален съветник Игнацио Касис, холандския външен министър Давид ван Веел и норвежкия външен министър Еспен Барт Ейде, както и с лидера на беларуските демократични сили Светлана Тихановская. Цою проведе и двустранни срещи с европейски комисари и директори на ключови международни организации като НАТО, ОССЕ, Европейската космическа агенция и ЮНЕСКО.

Министърът на европейските инвестиции и проекти на Румъния Драгош Пъслару участва на 22 януари като лектор в сесията "Как жилищното строителство се превърна в пречка". Дискусията беше фокусирана върху голямото въздействие на жилищните политики върху мобилността на работната сила и икономическия растеж, като Пъслару заяви, че инвестициите в жилищна инфраструктура генерират значителен мултипликационен ефект в икономиката.

Министърът на енергетиката Богдан Иван говори на 22 януари в панела "Може ли Европа да е конкурентна в сферата на чистата енергия?", дебат, посветен на способността на Европа да поддържа своята индустриална конкурентоспособност в световната надпревара за зелена енергия. Иван призова за решения, основани на данни, а не на идеология, като подчерта специално разработените енергийни стратегии в държавите от ЕС. Той също така подчерта, че удвояването на ресурсите и намаляването на бюрокрацията са жизненоважни за увеличаване на доставките, понижаване на цените и осигуряване на регионалната роля на Румъния.