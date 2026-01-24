Румънска делегация в Давос търси инвестиции и икономически партньорства

Румъния беше представена на Световния икономически форум в Давос от министъра на външните работи Оана Цою, министъра на европейските инвестиции и проекти Драгош Пъслару, министъра на енергетиката Богдан Иван и президентския съветник Раду Бурнете, предаде Аджерпрес специално за БТА.
Според румънското външно министерство, едновременното присъствие на трима румънски министри като лектори в официални сесии "е позволило на Румъния да даде значим принос в настоящите глобални дебати, които обхващат важни области за Румъния: енергийна конкурентоспособност, чуждестранни инвестиции, социално сближаване и сигурност на източния фланг".
Интересът към участието на някои румънски официални представители показва нарастващата значимост на Румъния и региона, съобщи външното министерство.
Цою изнесе речи пред два панела в рамките на форума. В панела "Да останем здраво стъпили на земята в епоха на несигурност" министърът пледира за прагматична дипломация и за позициониране на Румъния като страна, отворена за споделяне на своя опит. Тя спомена и бързия преход на Румъния, който е увеличил брутния ѝ вътрешен продукт десетократно за едно поколение.
По време на панела "Може ли Русия да поддържа икономика във военно време?", Цою анализира дългосрочното въздействие на военната икономика върху регионалната стабилност и ролята на Румъния като гарант за сигурност в Черно море, включително за търговските потоци, като производител на енергия и като страна, която подкрепя стремежите на държавите в региона да се присъединят към Европейския съюз.
Цою участва в стратегически срещи, работни срещи на ниво министър-председатели, външни министри, с делегацията на Конгреса на САЩ и експерти от общността за сигурност и академичните среди, работни сесии, фокусирани върху трансатлантическото партньорство като приоритет.
Двустранните дискусии в кулоарите на форума с колеги и високопоставени служители постигнаха целите на Румъния за сигурност, присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), икономически растеж и подкрепа за европейското бъдеще на региона, както и многостранни формати. Министърът проведе разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, министър-председателя на Република Молдова Александру Мунтяну, швейцарския федерален съветник Игнацио Касис, холандския външен министър Давид ван Веел и норвежкия външен министър Еспен Барт Ейде, както и с лидера на беларуските демократични сили Светлана Тихановская. Цою проведе и двустранни срещи с европейски комисари и директори на ключови международни организации като НАТО, ОССЕ, Европейската космическа агенция и ЮНЕСКО.
Министърът на европейските инвестиции и проекти на Румъния Драгош Пъслару участва на 22 януари като лектор в сесията "Как жилищното строителство се превърна в пречка". Дискусията беше фокусирана върху голямото въздействие на жилищните политики върху мобилността на работната сила и икономическия растеж, като Пъслару заяви, че инвестициите в жилищна инфраструктура генерират значителен мултипликационен ефект в икономиката.
Министърът на енергетиката Богдан Иван говори на 22 януари в панела "Може ли Европа да е конкурентна в сферата на чистата енергия?", дебат, посветен на способността на Европа да поддържа своята индустриална конкурентоспособност в световната надпревара за зелена енергия. Иван призова за решения, основани на данни, а не на идеология, като подчерта специално разработените енергийни стратегии в държавите от ЕС. Той също така подчерта, че удвояването на ресурсите и намаляването на бюрокрацията са жизненоважни за увеличаване на доставките, понижаване на цените и осигуряване на регионалната роля на Румъния.