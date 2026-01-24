Най-малко седем души загинаха при самоубийствен атентат на сватба в Пакистан

Най-малко седем души загинаха при самоубийствен атентат на сватба в пакистански район, близо до афганистанската граница, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Нападението идва на фона на усилията на страната да се справи с вълната от екстремистко насилие.

В района на Дера Исмаил Хан в северозападната част на Пакистан, взрив е разтърсил сграда, в която се е състояла сватбена церемония. На нея са присъствали членове на комитет за поддържане на мира, заяви полицейският служител Мухамад Аднан. Тези комитети се състоят от местни жители и старейшини и се подкрепят от Исламабад като част от усилията му за противодействие на ислямистките екстремисти в районите по протежение на афганистанската граница.

Четирима от ранените при нападението, сред които 12 са пострадали, са починали в болница, добави Аднан. Вчера беше потвърдена смъртта на трима души. Нито една групировка не е поела отговорност за атентата.

Групировката на пакистанските талибани, известна още като "Техрик е Талибан Пакистан", които действат от двете страни на границата с Афганистан, са определили членовете на комитетите за мир като предатели.

Пакистанските талибани представляват обединение от няколко сунитски въоръжени групировки, които водят борба срещу държавата от 1997 г. насам. Обявената им цел е да заменят системата на управление на Пакистан със своята строга интерпретация на ислямските закони.

Исламабад обвинява талибаните в Афганистан, че позволяват на пакистанската групировка да планира нападенията си от територията на Афганистан. Кабул отхвърля тези обвинения, като заявява, че въоръжената дейност е вътрешен проблем на Пакистан.