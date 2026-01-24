Китай започна разследване срещу един от най-висшестоящите си генерали

Китай обяви днес, че започва разследване срещу един от най-висшестоящите ръководители на своето върховно военно командване по подозрения за "сериозни нарушения на дисциплината", което е често срещан евфемизъм в Китай за подозрения за корупционни практики, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"След предварителна проверка бе решено да се започне разследване срещу Чжан Юся, един от заместник-председателите на влиятелната Централна военна комисия, както и срещу Лю Чжънли, началник щаб на обединеното военно командване", гласи съобщение на Министерството на отбраната на Китай.

Чжан и Лю, на 75 и 61 години, са "заподозрени в сериозни нарушения на дисциплината и закона", уточнява Министерството.

Централната военна комисия, оглавявана от президента Си Цзинпин, е върховният орган на военното командване в Китай. Той гарантира пълния контрол на партията над армията и координира националната отбрана.

Комисията има двама заместник-председатели, като заради опита и позицията си Чжан Юся се счита за най-влиятелната фигура сред тях. Вторият заместник-председател, Чжан Шенмин, наследи този пост през октомври миналата година, след като предшественикът му Хъ Вейдун беше отстранен от длъжност след обявяването на разследване по подозрения за корупция.