След руските атаки срещу Киев и Харков през нощта: най-малко един човек бе убит, а броят на ранените нарасна на 23 души (обновена)

Най-малко един човек бе убит, а броят на ранените нарасна на 23 души при масираните въздушни атаки на Русия срещу Киев и Харков тази нощ, докато руски, украински и американски представители се готвеха да се срещнат днес за втория ден от преговорите в Абу Даби, за да обсъдят условията за слагане край на почти четиригодишната война на Москва в Украйна, предадоха световните агенции, съобщава БТА.

Една жена е загинала и още 4 души са ранени при руските атаки с дронове през изтеклата нощ срещу украинската столица Киев, съобщи ръководителят на киевската военна администрация Тимур Ткаченко.

Жената е била убита при руската атака тази нощ в сладкарската фабрика в Голосеевски район на Киев, съобщи в платформата "Фейсбук" украинската Държавна служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ.

"В Голосеевски район има разрушения на горния етаж на сладкарска фабрика, загинала е една жена, още двама души са ранени. Повредена е и частна жилищна сграда", се казва в съобщението.

В Днепровски район на Киев пожарникарите са ликвидирали пожар на територията на общ паркинг за автомобили. На друго място се е възпламенил бензиновоз, има изтичане на гориво. Пожарът е локализиран, но е ранен най-малко един човек.

В Дарницки район на украинската столица при масираната руска атака са били нанесени щети и се е запалила необитаема многоетажна жилищна сграда. Пожарът е ликвидиран.

В Соломенски район на Киев има нанесени щети на офис сграда.

Киевската полиция добави, че в резултат на руската атака са повредени редица жилищни сгради, транспортни средства, помещения на библиотека, търговски център, гаражни кооперативи, ограда на надземната част на зелената линия на метрото и няколко от производствените помещения на сладкарската фабрика. Към момента в украинската столица продължава ликвидирането на последиците от обстрела. На мястото на руските удари работят разследващо-оперативни групи на полицията, техници по обезвреждане на неизбухнали боеприпаси, спасители и други специализирани служби.

Във втория по големина град в Украйна - Харков, при масираната руска атака с дронове през изтеклата нощ са ранени най-малко 19 души, съобщи тази сутрин в "Телеграм" кметът Игор Терехов, цитиран от Укринформ. "Броят на пострадалите в резултат на нощната въздушна атака над Харков се увеличи до 19 души", написа Терехов.

По думите му руските сили са атакували града с дронове в продължение на почти два часа и половина, като са използвали най-малко 25 безпилотни летателни апарата.

Въздушните удари на Русия са засегнали многоетажни жилищни сгради и части къщи в Харков. В харковския Индустриален район руски дронове са ударили четириетажна сграда, в резултат на което е възникнал пожар в апартаменти на най-горния етаж и балкон. При удара има пострадали обитатели на сградата. Сред спасените е едно дете.

Ударена е била и друга многоетажна жилищна сграда, като на горните етажи е възникнал пожар и също има пострадали.

Руски дронове са нанесли удари и по частни домове. В Немишлянски район на Харков удар с руски дрон "Шахед" е нанесъл щети на частна къща, където е възникнал голям пожар, има и пострадал човек. В близост са били нанесени също така и щети на още около 13 частни къщи.

Един от руските дронове е ударил в близост до общежитие, където живеят вътрешно разселени лица. В този момент в жилищната сграда са се намирали около 48 души, сред тях също има пострадали.

В района на Харков са били нанесени и удари по улица с частни жилища, като са повредени къщи, улично осветление и автомобили. На още едно място в Немишлянски район дрон е паднал в двора на частен имот, като са били счупени стъклата и на околните къщи.

Масираните руски атаки тази нощ идват в момент, когато пратениците на Русия, Украйна и САЩ трябва да се срещнат днес за втори пореден ден от преговорите в столицата на Обединените арабски емирства - Абу Даби. За първи път досега представители на администрацията на Тръмп се срещат и с двете страни във войната като част от усилията на Вашингтон да постигне напредък в прекратяването на продължаващата от почти 4 години инвазия на Москва, отбелязва Асошиейтед прес.