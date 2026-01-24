ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джокович изравни Федерер по победи в Мелбърн и зап...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22155046 www.24chasa.bg

САЩ ще бъдат домакини на среща през февруари на началниците на отбраната в Западното полукълбо

1460
САЩ ще са домакини на среща на началниците на отбраната в Западното полукълбо.

Началниците на отбраната на 34 страни ще се срещнат през февруари, за да обсъдят приоритетите в сферата на сигурността в Западното полукълбо, съобщи снощи американски военен представител, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Държавите в Западното полукълбо споделят здрави исторически връзки, общи ценности и интерес към регионалната стабилност, която подкрепя дългосрочната сигурност и просперитет на САЩ и нашето споделено съседство", заявиха американските военни в изявление.

Домакин на откриването на Конференцията на началниците на отбраната в Западното полукълбо на 11 февруари ще бъде председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн.

Началниците на отбраната на Дания, Великобритания и Франция, които имат територии в Западното полукълбо, също са сред поканените, съобщи в. "Ню Йорк Таймс".

В началото на януари САЩ атакуваха Венецуела и отведоха президента Николас Мадуро в Ню Йорк по време на най-директната интервенция на Вашингтон в Латинска Америка след инвазията в Панама през 1989 година.

САЩ ще са домакини на среща на началниците на отбраната в Западното полукълбо.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)