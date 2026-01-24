САЩ ще бъдат домакини на среща през февруари на началниците на отбраната в Западното полукълбо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Началниците на отбраната на 34 страни ще се срещнат през февруари, за да обсъдят приоритетите в сферата на сигурността в Западното полукълбо, съобщи снощи американски военен представител, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

"Държавите в Западното полукълбо споделят здрави исторически връзки, общи ценности и интерес към регионалната стабилност, която подкрепя дългосрочната сигурност и просперитет на САЩ и нашето споделено съседство", заявиха американските военни в изявление.

Домакин на откриването на Конференцията на началниците на отбраната в Западното полукълбо на 11 февруари ще бъде председателят на Обединения комитет на началник-щабовете генерал-лейтенант от военновъздушните сили Дан Кейн.

Началниците на отбраната на Дания, Великобритания и Франция, които имат територии в Западното полукълбо, също са сред поканените, съобщи в. "Ню Йорк Таймс".

В началото на януари САЩ атакуваха Венецуела и отведоха президента Николас Мадуро в Ню Йорк по време на най-директната интервенция на Вашингтон в Латинска Америка след инвазията в Панама през 1989 година.