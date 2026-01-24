ЕС и САЩ се надяват на 800 млрд. долара за следвоенен просперитет на Украйна

Съгласно документ, получен от "Политико", САЩ и ЕС се надяват да привлекат 800 милиарда долара публични и частни средства, за да помогнат за възстановяването на Украйна, веднага след като Русия прекрати пълномащабната си инвазия.

В документите, които са 18 страници, се очертава 10-годишен план за гарантиране на възстановяването на Украйна с ускорен път към членство в ЕС. Европейската комисия разпространи плановете сред столиците на ЕС преди срещата на лидерите в четвъртък вечерта, на която беше обсъден документът от 22 януари. Това твърдят трима служители на ЕС и дипломати, пожелали анонимност.

Докато Брюксел и Вашингтон подготвят стотици милиарди долари за дългосрочно финансиране и представят Украйна като бъдещ член на ЕС и дестинация за инвестиции, стратегията зависи от примирие, което все още е трудно постижимо. Това прави плана за просперитет уязвим, докато военните действия продължават.

Стратегията за финансиране се простира до 2040 г., заедно с незабавен 100-дневен оперативен план за стартиране на проекта. Но планът за просперитет ще се бори да привлече външни инвестиции, ако конфликтът продължи, според най-големия световен мениджър на парични средства, BlackRock, който консултира безвъзмездно плана за възстановяване.

„Помислете си. Ако сте пенсионен фонд, вие сте фидуциар на вашите клиенти, вашите пенсионери. Почти невъзможно е да се инвестира в зона на война", заяви в сряда вицепрезидентът на BlackRock Филип Хилдебранд в интервю на Световния икономически форум в Давос.

„Мисля, че трябва да се действа последователно и това ще отнеме известно време", допълни той.

Планът за просперитет е част от 20-точков план за мир, който САЩ се опитва да посредничи между Киев и Москва. Той изрично предполага, че вече са налице гаранции за сигурност и не е предназначен като военна пътна карта. Вместо това, той се фокусира върху това как Украйна може да премине от спешна помощ към самоподдържащ се просперитет.

Тристранна среща между Украйна, Русия и САЩ бе вчера и продължава днес в Абу Даби, като войната наближава четвъртата си годишнина. САЩ ще играят важна роля в възстановяването на Украйна. Вместо да представя Вашингтон предимно като донор, документът позиционира САЩ като стратегически икономически партньор, инвеститор и гарант за възстановяването на Украйна.

В документа се предвижда пряко участие на американски компании и експерти на място и се подчертава ролята на Америка като мобилизатор на частен капитал. Изпълнителният директор на BlackRock, Лари Финк, е участвал в мирните преговори с Киев заедно със зетя на американския президент Доналд Тръмп, Джаред Кушнер, и неговия специален пратеник, Стив Уиткоф.

През следващите 10 години ЕС, САЩ и международните финансови институции, включително Международният валутен фонд и Световната банка, са се ангажирали да изразходват 500 милиарда долара от публичен и частен капитал, се посочва в документа.

Комисията възнамерява да изразходва още 100 милиарда евро за Киев чрез бюджетна подкрепа и инвестиционни гаранции, като част от следващия седемгодишен бюджет на блока от 2028 г. Очаква се това финансиране да отключи 207 милиарда евро инвестиции за Украйна. САЩ се ангажираха да мобилизират капитал чрез специален инвестиционен фонд за възстановяване на САЩ и Украйна, но не посочиха конкретна сума.

Макар Тръмп да намали военната и хуманитарната подкрепа за Украйна по време на войната, той показа готовност да инвестира в страната след края на конфликта. Вашингтон заяви в документа, че ще инвестира в проекти за критични минерали, инфраструктура, енергетика и технологии в Украйна.

Но е малко вероятно бизнесът да процъфти, преди да замлъкне източната фронтова линия.

„Много е трудно да си представим, че това ще се случи в голям мащаб, докато летят дронове и ракети", каза Хилдебранд от BlackRock.