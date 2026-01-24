ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джокович изравни Федерер по победи в Мелбърн и зап...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22155114 www.24chasa.bg

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин

3096
Метростанция в Берлин.

Младеж загина от токов удар на метростанция в Берлин, след като се е опитал да вземе електронната си цигара, паднала на железопътната линия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Полицията в Берлин заяви, че 17-годишният юноша е бил част от група на станция "Дойче Опер" (Немска опера) и се опитал да вземе електронната си цигара (вейп), паднала под спрял влак.

При опита си той е докоснал релсите, след което е получил токов удар и е починал на място.

Говорител на полицията уточни, че влаковете не винаги се намират на релсите, тъй като понякога се паркират временно на метростанциите. Въпреки това релсите могат да останат под електрическо напрежение, което крие опасност от токов удар при допир.

Метростанция в Берлин.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)