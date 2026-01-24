ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия заяви, че е завзела още едно село в Североизточна Украйна

Разрушения от руски атаки в Украйна.

Министерството на отбраната на Русия днес съобщи, че подразделения на руската група войски "Север" са завзели село Старица в североизточната украинска Харковска област, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"В резултат на решителните действия на подразделенията от руската група войски "Север" завърши завземането на село Старица в Харковска област", се казва в съобщението.

Руските войски са извършили също така масиран удар през изтеклата нощ срещу украински бази за изстрелване на дронове с голям обсег и енергийни съоръжения, допълни министерството, цитирано от Ройтерс. Агенцията отбелязва, че не е могла да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници.

