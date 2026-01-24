Забраниха на метеоролозите в САЩ да произнасят думата "лед"

Зимна буря ще обхване голяма част от САЩ през уикенда и естествено, Федералната агенция за управление на извънредни ситуации (FEMA) изпраща предупреждения, за да се погрижи за безопасността на хората. Но те вече не могат да използват думата „лед" в нито едно от съобщенията си, защото техните началници в Министерството на вътрешната сигурност се притесняват от подигравки в интернет заради действията на Имиграционната и митническата служба.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) e наименованието на английски език на американската федерална Имиграционна и митническа служба. А думата за лед е "ice". Получава се игра на думи, защото абревиатурата на имиграционните там и думата за "лед" съвпадат.

Американското министерство на вътрешната сигурност, което контролира както ICE, така и FEMA, съобщи в четвъртък на служителите на Федералната агенция за управление на извънредни ситуации агенция, че изрази като "внимавайте за лед (б.р. - ice)" могат да бъдат погрешно разбрани или да се превърнат в популярни мемeта, имайки предвид негативните заглавия, които агентите на ICE (б.р. - Immigration and Customs Enforcement) предизвикват в Минесота и в цялата страна.

„Ако FEMA каже: „Не излизайте на пътя, ако видите лед (ice)", обществото лесно би го превърнало в меме. Мисля, че това е опасен прецедент. Ако не можем да използваме ясен език, за да помогнем на американците да се подготвят, хората могат да се окажат уязвими и да пострадат", заяви анонимен източник пред CNN.

На служителите на FEMA е било казано да използват изрази като "замръзващ дъжд (freezing rain)", според източника, въпреки че говорител на FEMA отрече информацията в свое изявление в петък.

„Такива "репортажи" изглеждат като отчаян трик за привличане на кликове, а не като истинска журналистика, която действително дава на американците информация за подготовка за бедствия, която може да спаси животи. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации на САЩ ще използва правилни и точни описания на метеорологичните условия, за да комуникира ясно с американския народ", заяви говорителят в свое изявление.

Забавно е, че администрацията на Тръмп се притеснява да използва думата "лед (ice)", показвайки известна степен на самосъзнание за негативното отношение, което предизвиква нейната репресивна политика по отношение на имиграцията. Ледът е сериозна опасност, причинена от зимното време, и обществеността трябва да продължи да получава предупреждения, независимо дали те ще бъдат превърнати в шеги, подиграващи ICE (б. р. - имиграционните в САЩ). Ако служителите са толкова притеснени, може би проблемът е в ICE, посочва The New Republic.