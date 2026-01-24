В Турция осъдиха опозиционен кмет на затвор по обвинения в тероризъм

Турски съд осъди Ахмет Йозер – кмет на истанбулския район Есенюрт от основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP), на над шест години лишаване от свобода по обвинение в тероризъм, месеци след като беше освободен под гаранция в очакване на процеса, съобщи Центърът за свобода в Стокхолм, позовавайки се на в. „Биргюн", предава Нова.

Прокуратурата обвини Йозер в членство в Кюрдската работническа партия (ПКК) – забранена организация, определяна като терористична от Турция и западните ѝ съюзници, въпреки че през последните месеци правителството даде сигнали в подкрепа на усилия за прекратяване на дългогодишния конфликт с групировката.

Делото се основава на твърдения, че НРП и прокюрдски политически формации неформално са координирали издигането на кандидати в някои градове, за да не се разпилее опозиционният вот – подход, който обвинението определя като „градски консенсус" и представя като прикрита форма на сътрудничество с ПКК.

Йозер отхвърли обвиненията, като заяви, че предполагаемата координация представлява законна политическа дейност и че няма никакви доказателства за връзка между него и ПКК. По време на защитата си той подчерта, че никога не е участвал в дейността на въоръжена организация и определи месеците, прекарани в предварителния арест, като тежко лично изпитание. „През целия си живот съм се противопоставял на насилието и съм защитавал мирното съжителство", каза той пред съда.

Адвокатът му Хюсеин Ерсъз разкритикува присъдата, като заяви, че тя се основава на предположения, а не на конкретни доказателства. По думите му обвинението се е позовало на избирателни цитати, приписвани на представители на ПКК, за да подкрепи тезата, че организацията е „проникнала" в общините чрез т.нар. градски консенсус, без да има доказателства за тайно споразумение или координация, дирижирана от групировката.

Заседанието се проведе в затворническия комплекс „Мармара" в Силиври в присъствието на семейството на Йозер, редови членове на НРП и партийния лидер Йозгюр Йозел.

Ахмет Йозер, университетски преподавател и етнически кюрд, беше задържан на 30 октомври 2024 г. в рамките на по-широко разследване за т.нар. стратегия на „градския консенсус" и прекара месеци в ареста, преди да бъде освободен през юли 2025 г. Впоследствие заместник-управителят на Истанбул Джан Аксьой беше назначен за държавен попечител на района, което предизвика протести и остра критика от опозицията, определила отстраняването му като политически мотивирано и нарушение на демократичния процес.

Йозер беше избран за кмет на Есенюрт през март 2024 г. с 49% от гласовете, като кандидатурата му беше подкрепена и от прокюрдската Партия за равенство и демокрация на народите (DEM). Есенюрт е най-гъсто населеният район в Турция с близо 1 милион жители.

През последните месеци НРП е подложена на засилен съдебен натиск. В доклад, озаглавен „Съдебната власт срещу избирателната урна: анатомия на един преврат", публикуван в края на октомври 2025 г., партията твърди, че 16 нейни кметове са в затвора, а в 13 общини са назначени държавни попечители. В документа се говори за масови арести, политически мотивирани преследвания и отнемане на управлението на общини, спечелени от опозицията след изборите през 2024 г.

Според НРП разследванията рязко са зачестили след ареста на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу през март 2025 г., като случаят е определен като „най-видимия пример за политически натиск върху опозицията". Партията обвинява властите, че все по-често използват съдебната система „като политическо оръжие", за да отменят изборни резултати, неблагоприятни за управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР).