Италия против освобождаването на собственика на бара в Кран Монтана

Италия изрази днес протест срещу освобождаването под гаранция на собственика на швейцарския бар, в който избухна смъртоносният пожар по Нова година, и извика посланика си обратно в Рим, след като решението на съда бе критикувано и в двете държави, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Жак Морети и съпругата му Джесика, собственици на бара "Констеласион" в Кран Монтана, са разследвани по подозрение за извършване на престъпления, включително причиняване на смърт по непредпазливост, както и други нарушения, свързани с пожара, при който загинаха 40 души и бяха ранени над 100, много от които тийнейджъри.

Жак Морети бе задържан на 9 януари, но беше освободен вчера под гаранция.

Италианският премиер Джорджа Мелони определи освобождаването му като "обида към паметта на жертвите на трагедията на Нова година и обида към техните семейства".

Шестима от загиналите при пожара в швейцарския бар бяха италианци, както и десет от ранените.

В изявление на италианското правителство днес се казва, че Мелони и външният министър Антонио Таяни са инструктирали посланика на Италия в Швейцария да се свърже незабавно с главния прокурор в кантона Вале, за да изрази "силно възмущение" от страна на Рим заради освобождаването на Морети.

В изявлението се добавя, че съдът е взел това решение въпреки сериозността на предполагаемото престъпление, риска от бягство и възможността да бъдат компрометирани доказателствата.

"Цяла Италия настоява за истина и справедливост и призовава да бъдат предприети уважителни мерки вследствие на тази катастрофа, които да отчитат напълно страданията и очакванията на семействата", се казва в изявлението. Мелони и Таяни също така са наредили на посланика на Италия в Швейцария Джан Лоренцо Корнадо да се върне обратно в Рим, за да определи какви по-нататъшни действия да бъдат предприети, се казва още в изявлението.

Представител на швейцарското министерство на външните работи не бе открит за коментар, отбелязва Ройтерс.

Швейцарски съд разпореди вчера мерки за ограничаване на риска от укриване на Жак Морети, включително парична гаранция в размер на 200 000 швейцарски франка (253 485 долара), наред със задължението да се явява ежедневно в полицейски участък. Адвокатите на жертвите на пожара и техните семейства заявиха, че им е трудно да разберат съдебното решение, като добавиха, че техните клиенти са загрижени за евентуалното изчезване на доказателства.

По-рано Морети и съпругата му изразиха скръбта си от трагедията и казаха, че ще сътрудничат на прокуратурата. В изявление след освобождаването им техните адвокати заявиха, че и двамата "ще продължат да се съобразяват с всички искания на властите".