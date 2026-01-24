Румънският президент против референдум за обединението с Молдова

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Румънският президент Никушор Дан отхвърли днес идеята за организиране на референдум за обединението на Румъния и Република Молдова, предаде Аджерпрес, цитирана от БТА.

Той каза това в североизточния румънски град Фокшани, където участва в събития, посветени на Деня на обединението (на княжествата Влашко и Молдова от 1859 г. – бел. ред.), като допълни, че подобна мярка не се налага, докато „няма воля (за такова нещо) от страна на Република Молдова“.

Дан припомни, че Румъния има ангажимент към Република Молдова да я подкрепя по европейския ѝ път.

„Това (референдумът за обединение с Румъния) е въпрос, който строго, строго засяга гражданите на Република Молдова. Румъния, тъй като аз представлявам Румъния, има ангажимент към Република Молдова да я подкрепя по европейския ѝ път. Това е целта, която имат гражданите на Република Молдова, чрез властите, които са упълномощили. Плюс други свързани въпроси, като енергетиката, икономическата свързаност и всички останали“, заяви румънският президент.

Той подчерта, че Румъния подкрепя Република Молдова и за тези неща.

„Уважаваме волята на гражданите на Република Молдова за целите, които са избрали. Ако в даден момент мнението се промени, ние ще действаме съответно“, каза Никушор Дан.