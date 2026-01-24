ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Абу Даби възобновиха преговорите между Украйна и Русия с посредничеството на САЩ

Абу Даби Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

В Абу Даби днес бяха възобновени преговорите между делегациите на Украйна и Русия с посредничеството на САЩ, съобщиха Укринформ и Ройтерс, цитирани от БТА.

Укринформ отбелязва, че подновяването на преговорите в Обединените арабски емирства идва след вълната от руски въздушни удари срещу Украйна през изтеклата нощ, довела до прекъсването на електроснабдяването на милиони хора в студа и ниските зимни температури.

Агенцията посочва, че украинският президент Володимир Зеленски е обсъдил вчера с делегацията на Украйна темите и желания резултат от тристранната среща в ОАЕ. Според Зеленски представителите на украинския екип са взели предвид, че форматите на преговорите могат да са различни.

Държавният глава на Украйна одобри лично състава на украинската делегация, ръководена от секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров, отбелязва Укринформ.

Абу Даби

Четете още

