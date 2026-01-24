Почина нападнатото от акула 12-годишно момче на плаж в Австралия

Нападнатото преди седмица от акула 12-годишно момче на плажа Шарк Бийч край австралийския град Сидни е починало от тежките си наранявания, по малко от седмица след поредния случай на атака от акула на северното крайбрежие в щата Нов Южен Уелс в Австралия, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии. Това съобщи БТА.

Момчето е било ухапано от акула миналата неделя и е получило тежки наранявания на двата крака. Приятелите му са скочили във водата, за да го спасят, съобщи местният телевизионен канал "9 Нюз".

Властите смятат, че момчето е било атакувано от така наречената бича акула, известна с непредвидимото си агресивно поведение.

В Сидни и околностите му нарастват опасенията от нападения на акули след поредицата от атаки за сравнително кратък период от време.

Местни медии съобщиха за четири атаки само през изминалите два дни в щата Нов Южен Уелс, който включва и Сидни. Мъж е бил нападнат от акула на популярния плаж Менли бийч, като е получил сериозно нараняване на единия си крак. Състоянието му продължава да бъде критично, предаде телевизия "9 Нюз".

Акула също е съборила от сърфа 11-годишно момче близо до плажа Ди Уай, при което детето не е получило наранявания. Акулата е отхапала само голямо парче от сърфа му.

Според експерти така наречената бича акула става по-активна покрай бреговете на Сидни през по-топлите месеци. Климатичните промени също удължават периодите, през които плувците и сърфистите са изложени на по-големи опасности, тъй като повишаващите се температури на морската вода държат животните близо до крайбрежието за по-дълго.

Според официални данни от 2025 г. през последното десетилетие в Австралия са съобщени средно около 20 инцидента с акули годишно, довели до наранявания. Средно всяка година се отчитат по 2,8 смъртни случая.