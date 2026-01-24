Германски футболен функционер призова за бойкот на световното първенство в знак на протест срещу Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Висш германски футболен функционер призова Европа да обмисли бойкот на световното първенство по футбол през 2026 г., тъй като ескалиращата реторика на американския президент Доналд Тръмп по отношение на Гренландия и по-широките външнополитически ходове предизвикват неспокойство в целия континент.

Оке Гьотлих, президент на клуба от Бундеслигата "Санкт Паули" и вицепрезидент на Германската футболна асоциация, заяви в интервю за германските медии, че е дошло времето да се „обмисли сериозно и обсъди" бойкот, като сравни настоящия момент с олимпийските бойкоти от 80-те години на миналия век по време на Студената война.

„Какви бяха основанията за бойкотите на Олимпийските игри през 80-те години на миналия век?", попита Гьотлих пред Hamburger Morgenpost.

„По мое мнение, потенциалната заплаха сега е по-голяма, отколкото тогава. Трябва да проведем този разговор."

Гьотлих също така насочи критиките си към президента на ФИФА Джани Инфантино – широко считан за близък съюзник на Тръмп – като обвини футболното ръководство, че прилага двойни стандарти.

„Катар беше прекалено политически за всички, а сега ние сме напълно аполитични?", каза той. „Това наистина ме притеснява."

Коментарите му дават тласък на нарастващия дебат в Европа дали глобалният спорт може да остане изолиран от политиката, докато Тръмп засилва натиска върху съюзниците си – от заплахите около Гренландия до военните действия на САЩ във Венецуела – и същевременно третира Световното първенство като важен трофей на меката сила на втория си мандат, пише "Политико".

Не всички правителства са отворени към тази идея. Френският министър на спорта заяви тази седмица, че в Париж „няма желание" да се бойкотира турнирът, който ще бъде организиран съвместно от САЩ, Канада и Мексико, като аргументира, че спортът трябва да остане отделен от политиката.

Въпреки това, няколко европейски футболни лидери вече показаха готовност да се включат в политически спорове. Президентът на норвежката футболна федерация, Лисе Клавенес, многократно е критикувала въпросите, свързани с правата на човека, свързани с големи турнири, докато ирландската футболна асоциация настояваше за изключването на Израел от международни състезания преди мирното споразумение в Газа миналата година.

Гьотлих отхвърли и опасенията, че бойкотът ще накаже несправедливо играчите.

„Животът на един професионален играч не струва повече от живота на безброй хора в различни региони, които са пряко или непряко атакувани или заплашени от домакина на Световното първенство", каза той.