Хиляди в Букурещ в подкрепа на бившия кандидат за президент Калин Джорджеску

Хиляди поддръжници на бившия кандидат за президент на Румъния Калин Джорджеску го посрещнаха пред паметника на Незнайния войн в парка „Карол“, където той поднесе цветя по случай 167 години от обединението на княжествата Влахия и Молдова.

Множеството скандираше „Калин Джоржеску президент” и „Върнете втори тур на изборите за президент”. Някои от демонстрантите развяваха знамето на Румъния, други носеха плакати с надпис „Събуди се, Румъния“ и „Калин, обичаме те“, видя на място БТА. Един от присъстващите мъже държеше дакийски вълк с тяло на змия, изработен от дърво.

На 6 декември 2024 г. Конституционният съд на Румъния анулира първия кръг на президентските избори, спечелен от крайнодесния независим кандидат Калин Джорджеску, след като разузнавателна информация разкри съмнения за намеса от страна на Русия – нещо, което Москва отрича.

„Изключително съм щастлив, че сме толкова много тук, за да почетем с цялото си сърце и да отпразнуваме 167-те години от обединението. Благодаря ви от все сърце. Знам колко е трудно да идвате от диаспората или от страната. Не питам как сте, защото знам как сте. Виждам ви и ви чувствам. Уморени сте от несправедливост“, обърна се към множеството Калин Джорджеску и допълни:

„Румъния не е лишена от ресурси и способни хора, а от истината, която не е казана докрай. И нация, която се събуди за съвестта си, вече не може да бъде водена от никого; тя става господар на собствената си съдба. Вие сте тези! Ние изискваме истината докрай“.

Той коментира и актуални външнополитически теми и изрази мнение, че това, което се случва в световен мащаб е дълбока трансформация, а замисленият от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир е „просперитет за всички“.

„Всичко, което Доналд Тръмп прави, е в тази посока, защото международният ред, основан на правила, се е променил. Всъщност нямаше правила. Това беше неоколониална система, която ограбваше хора и държави. Целият свят иска независимост, сигурност, стабилни граници и суверенитет“, каза Калин Джорджеску.

Бившият кандидат за президент на Румъния говори също и за споразумението за свободна търговия на Европейския съюз със страните от Меркосур.

Споразумението беше подписано след повече от 25 години преговори и цели да премахне митата и други търговски бариери между ЕС и Меркосур, както и да насърчи обмена на стоки и услуги между двата блока.

„Става въпрос за проста математика: когато цената на вашето производство е по-висока от цената на вноса, вие сте извън пазара, което означава, че сте продали земята си, загубили сте я и работите върху чужда земя. Това е крепостничество без окови. Това е налагане на отрова, както икономическа, така и социална. Трябва да разберем това“, каза той.

След събирането пред паметника на Незнайния войн в Букурещ, множеството се отправи на шествие към площад „Виктория“, където планира да проведе протест, въпреки че няма официално разрешение от властите.

Събитието протича при изключителни мерки за сигурност.