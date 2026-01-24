Давос под знака на Гренландия: Тръмп, Карни и Макрон в спор за трансатлантическите отношения

Тазгодишното издание на Световния икономически форум в Давос протече на фона на ескалиращото напрежение между САЩ и европейските им съюзници, а някои лидери предупредиха за разпадащ се световен ред, за пропукващи се съюзи и за ерозия на международния ред, основан на правила, пише БТА.

Форумът в швейцарското курортно градче до голяма степен бе доминиран от участието на президента на САЩ Доналд Тръмп, който в четвъртък представи инициативата си „Съвет за мир“, след като ден по-рано държа специална реч с акцент върху Гренландия. Тревогата от пристигането на Тръмп тегнеше над първите дни на форума заради публикациите му в социалните мрежи и изтеклите лични съобщения, включително писмо до норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, в което Тръмп свързваше исканията си за Гренландия с това, че не е спечелил Нобелова награда за мир, посочи в обширен материал на сайта си телевизия „Евронюз“.

Президентът на САЩ, който пристигна в средата на седмицата с най-голямата делегация досега въпреки проблеми с „Еър форс 1“ по пътя през Атлантика, изключи възможността за враждебно завземане с военна сила на арктическия остров, който е част от Кралство Дания, макар и да продължи да настоява за неговото придобиване.

„Голямо, красиво парче лед“

Тръмп произнесе дългоочакваната си реч в сряда, като заяви, че САЩ търсят незабавни преговори за Гренландия, и изключи използването на военна сила за придобиването на датската територия.

„Вероятно няма да получим нищо, освен ако не реша да използвам прекомерна сила и мощ, при която ние, честно казано, бихме били неудържими. Но няма да го направя“, каза Тръмп. „Не искам да използвам сила. Няма да използвам сила.“

Той предупреди държавите членки на НАТО, че са изправени пред избор по въпроса за Гренландия, която нарече „голямо, красиво парче лед“: „Можете да кажете „да“ и ще бъдем много признателни. Или можете да кажете „не“ и ние ще го запомним“.

Тръмп разкритикува Европа, като заяви, че части от континента „вече са неузнаваеми“ и че Старият континент „не върви в правилната посока“.

Макар кризата около придобиването на Гренландия да бе далеч от приключване, някои посрещнаха посланието на Тръмп с облекчение, след като той изрично заяви, че употребата на сила не стои на дневен ред, допълни „Евронюз“.

Президентът на САЩ внезапно отстъпи в сряда от заплахите да наложи мита като лост за натиск, за да придобие Гренландия, изключи употребата на сила и даде да се разбере, че се очертава сделка за прекратяване на спора около датската територия - спор, който рискуваше да предизвика най-дълбокия разрив в трансатлантическите отношения от десетилетия.

Тръмп даде засега заден ход след седмици наред реторика, която разтърси НАТО и заплаши да отприщи нова глобална търговска война. Миналия уикенд Тръмп бе заплашил да наложи допълнителни мита върху износа за САЩ на осем европейски държави. Но след среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте в швейцарския алпийски курорт Тръмп заяви, че западните съюзници могат да сключат ново споразумение за стратегическата островна територия с 57 000 жители, което да удовлетворява желанието му за ракетна отбранителна система „Златен купол“ и достъп до критично важни полезни изкопаеми, като същевременно блокира амбициите на Русия и Китай в Арктика, предаде Ройтерс.

Европейски дипломати заявиха, че внезапната промяна в тона на президента не урежда спора, но помага да се разсее напрежението и да се тушира откритият разрив между съюзници, докато те работят да изчистят различията си насаме. Остана неясно какъв тип споразумение би могло да отговори на исканията на Тръмп за откровено „притежание“ на територия, за която жителите и лидерите ѝ са заявили, че не е за продан.

„Силата на безсилните“

Словото на Тръмп мина и замина, но не беше най-значимият момент от едноседмичната среща. Вместо това най-големият отзвук може би предизвика ден по-рано северният съюзник на САЩ, превърнал се в съперник - Канада. В реч, която сякаш бе предопределена да влезе в учебниците по история, канадският премиер Марк Карни описа „разлом“ в световния ред и призова средните сили като Канада да се противопоставят на насилниците, написа сп. „Тайм“.

Карни припомни знаковото есе от 1978 г. „Силата на безсилните“ на чешкия политик Вацлав Хавел, който впоследствие поведе Нежната революция, довела до свободни избори в страната му през 1990 г., след като падането на Берлинската стена срути Съветския съюз.

В него Хавел твърди, че комунистическата система се крепи не само на насилие, а и на всекидневното съучастие на обикновените хора в ритуали на привидна лоялност. Примерът му е за продавач в магазин за плодове и зеленчуци, който поставя лозунг „Пролетарии от всички страни, съединявайте се!“, не защото вярва в него, а за да избегне проблеми и да покаже „правилно“ поведение. Така всички „живеят в лъжа“ - правят се, че идеологията е истина, и именно тази масова престорена игра дава сила на режима. Но същото прави системата и крехка: ако дори един човек спре да участва (например махне лозунга), пукнатината в илюзията става видима и може да зарази и други, посочи Карни.

„В продължение на десетилетия страни като Канада просперираха в рамките на това, което наричахме международен ред, основан на правила. Ние се присъединихме към институциите му, възхвалявахме принципите му и се възползвахме от предвидимостта му“, каза Карни. „Знаехме, че историята за международния ред, основан на правила, е отчасти невярна (…) но тази фикция беше полезна (…) Затова сложихме табелата на витрината. Участвахме в ритуалите. И до голяма степен избягвахме да посочваме разминаванията между реториката и реалността (…) Тази договорка вече не работи“, добави той.

В речта си премиерът не спомена поименно президента Доналд Тръмп или администрацията му, но прозвуча като призив по-малките страни да работят заедно, за да си върнат икономическия контрол върху бъдещето. Карни вървеше по тънък лед - балансирайки между нуждата да застане до европейските съюзници, изправени пред безпрецедентна атака срещу суверенитета им заради заплахите на Тръмп за анексиране на Гренландия, и стремежа да не провокира непредсказуем президент преди тазгодишното преразглеждане на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада, при което на карта са заложени милиарди долари, посочи „Политико“.

Карни кратко и ясно заяви, че макар Канада да се нуждае от укрепване на собствената си икономика, ще дойде ден, в който тя ще трябва да поведе създаването на нов световен ред от „съмишленици“, който изключва САЩ - нещо, което Карни нарече едновременно „трагедия“ и „нова реалност“, допълни изданието.

„Уважението пред грубата сила“

Докато канадският премиер Марк Карни получи бурни овации в Давос за речта си срещу Доналд Тръмп, Еманюел Макрон неволно олицетвори контраофанзивата срещу американския президент със слънчевите си очила, посочи Франс Прес.

„Могат ли слънчевите очила на Макрон да спасят Запада?“, запита в сряда британският всекидневник „Телеграф“, който постави на първа страница - както и голяма част от световната преса, от бразилския „Глобо“ до италианския „Република“ - снимката на френския президент с авиаторските му очила, с които той произнесе речта си в Давос.

Като отговор на дипломацията на Доналд Тръмп Еманюел Макрон призова да се предпочитат „уважението“ и „върховенството на правото“ пред „грубата сила“, без да се „губи време с налудничави идеи“. „Нека не приемаме световен ред, решен от онези, които твърдят, че имат най-силния глас или най-здравата тояга“, заяви Макрон в изказване на английски език. „Нека не губим време с налудничави идеи. Нека не отваряме кутията на Пандора“, добави той.

Но успехът бе подсилен и от очилата със сини поляризирани стъкла, в стил Том Круз във филма „Топ Гън“, които обитателят на Елисейския дворец носеше от няколко дни заради проблем с очите, определен като безобиден от Елисейския дворец.

След безбройните миймове в социалните мрежи френският производител на очила „Анри Жулиен“ (от италианската група iVision Tech) благодари на президента в комюнике, като обясни, че не смогва с наплива от посетители на сайта си от вторник насам. Това доведе до почти 28-процентно поскъпване на акциите на производителя им.

Американският президент не пропусна да се пошегува с френския си колега. „Гледах Еманюел Макрон вчера с тези прекрасни слънчеви очила“, каза Тръмп и изрази мнение, че французинът се прави по този начин „на корав“.