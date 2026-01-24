ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Социалистите в Европа поздравяват Илияна Йотова, че е първата жена президент на България

Илияна Йотова

Социалистите в Европа поздравиха Илияна Йотова, която стана първата жена президент на България след оставката на Румен Радев

"Най-топли поздравления за Илияна Йотова, първата жена президент на България! Като бивш член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и отдаден вицепрезидент на България през последните 9 години, тя последователно се застъпваше за демокрацията, справедливостта и социалните права. Пожелаваме ѝ успех в новата ѝ длъжност", написаха от Партията на европейските социалисти в социалната мрежа "Екс". 

От Прогресивния алианс на социалистите и демократите споделиха публикацията на ПЕС и добавиха: 

"Поздравления на Илияна Йотова - първата жена президент на България! Ние я познаваме като убедена проевропейка, която ще продължи да води България по пътя към справедливо и равноправно общество с равни възможности за всички. Успех, госпожо президент!". 

