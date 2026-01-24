"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия заяви, че е убила няколко палестинци в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Армията заяви днес, че нейни сили в северната част на палестинския анклав са идентифицирали няколко терористи, които са пресекли така наречената жълта линия и са поставили взривно устройство.

Те са създали "непосредствена заплаха" и са били убити от военновъздушните сили на Израел, след като са били идентифицирани, се казва в изявление на израелската армия.

Израел обяви така наречената жълта линия за новата граница с ивицата Газа, отбелязва ДПА. Линията маркира позициите, на които се е изтеглила израелската армия като част от споразумението за спиране на огъня с палестинското ислямистко движение "Хамас".

Според различни източници Израел контролира малко повече от половината от ивицата Газа, която е около 41 км дълга и 6-12 км широка.