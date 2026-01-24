ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Застреляният в Минеаполис е на 37 години, властите твърдят, че имал оръжие

Протестиращи се събраха на мястото, където мъжът бе застрелян СНИМКА: Ройтерс

37-годишен мъж е застреляният от федерални агенти в Минеаполис по-рано в събота. По информация на Би Би Си мъжът е имал американско гражданство. 

Полицията в Минеаполис потвърди, че той е притежавал законно оръжие и единствените му провинения досега са били глоби за паркиране. 

Министерството на вътрешната сигурност твърди, че мъжът е имал пистолет. Говорителката на службата твърди, че агентите опитвали да арестуват "нелегален мигрант, издирван за насилие", когато мъжът се приближил с пистолет. 

Те се опитали да го разоръжат, но той се съпротивлявал. Според министерството на вътрешната сигурност стрелбата е била при самозащита. 

Това е третата стрелба в Минеаполис този месец. В началото на януари 37-годишната Рене Гуд беше застреляна от агенти на ICE, след което последваха масови протести срещу службата. 

