Застреляният в Минеаполис е на 37 години, властите твърдят, че имал оръжие

37-годишен мъж е застреляният от федерални агенти в Минеаполис по-рано в събота. По информация на Би Би Си мъжът е имал американско гражданство.

Полицията в Минеаполис потвърди, че той е притежавал законно оръжие и единствените му провинения досега са били глоби за паркиране.

Министерството на вътрешната сигурност твърди, че мъжът е имал пистолет. Говорителката на службата твърди, че агентите опитвали да арестуват "нелегален мигрант, издирван за насилие", когато мъжът се приближил с пистолет.

Те се опитали да го разоръжат, но той се съпротивлявал. Според министерството на вътрешната сигурност стрелбата е била при самозащита.

Това е третата стрелба в Минеаполис този месец. В началото на януари 37-годишната Рене Гуд беше застреляна от агенти на ICE, след което последваха масови протести срещу службата.