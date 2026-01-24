Нов хаос в жп транспорта в Каталуния

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нови смущения в железопътния транспорт засегнаха испанската област Каталуния само ден след като движението бе възстановено след железопътната катастрофа, при която загина машинист, предаде ДПА, цитирана от БТА.

“Правителството отново призовава за пълно преустановяване на услугите на мрежата от крайградски влакове “Родалиес”, докато не бъде гарантирана пълната работоспособност на системата”, заяви по телевизията Алберт Далмау, координатор на областното правителство в Барселона.

Междувременно пътниците бяха объркани от противоречивите официални изявления, като много от тях останаха блокирани на гарите.

Основното притеснение беше свързано със свлачища по релсите в резултат на обилните валежи. Експерти е трябвало да инспектират всички критични участъци от маршрута през деня.

Рано сутринта каталунското правителство първоначално съобщи, че според компанията “Ренфе” и железопътния оператор “АДИФ” от съображения за безопасност не е възможно да се поддържа движението по цялата железопътна мрежа.

Малко по-късно “Ренфе” обяви, че все пак някои влакове ще се движат.

В ранния следобед бе съобщено, че услугите са напълно преустановени. Местните медии съобщиха, че по-малко пътници от обикновено са се осмелили да пътуват с влаковете, които често са ненадеждни дори в нормални условия.

Железопътният транспорт в района на Барселона беше преустановен в сряда и четвъртък, след като на 21 януари пътнически влак дерайлира , вследствие на падане на подпорна стена върху релсите заради проливен дъжд край Барселона, при което загина машинистът на влака, а около 20 души бяха ранени.

На 18 януари високоскоростен влак, пътуващ за Мадрид, дерайлира, навлизайки в съседния коловоз, където се сблъска с друг движещ се влак близо до град Адамус в андалуската провинция Кордоба като загинаха 45 души, а 120 бяха ранени.