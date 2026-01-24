ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Един загина, 14 са ранени при пожар след газова експлозия в Ню Йорк

Ню Йорк СНИМКА: Пиксабей

Газова експлозия причини пожар на горните етажи на висока жилищна сграда в Ню Йорк днес, като уби един човек и рани 14, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Пожарната служба реагира на сигнала за пожар малко преди 12:30 местно време. Сградата се намира в района "Бронкс".

Съобщено бе, че на десетина апартаменти са нанесени сериозни щети.

Властите засега не са публикували информация за загиналия човек. Един човек е в критично състояние, петима са тежко ранени, а осем са с по-леки наранявания.

Пожарната служба съобщи, че на мястото на пожара работят повече от 200 пожарни и спасителни екипи.

