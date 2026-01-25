Лошото време в САЩ блокира основни пътища, хиляди полети бяха отменени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хиляди полети в САЩ, насрочени за уикенда, бяха отменени заради силна буря, връхлетяла много американски щати и причинила транспортен хаос, прекъсвайки електрозахранването и блокирайки основни пътища в събота, информира Асошиейтед прес.

Около 140 милиона души, или повече от 40 процента от населението на САЩ, са в повишена готовност заради неблагоприятните зимни условия в редица щати.

Националната метеорологична служба прогнозира обилни снеговалежи и леден дъжд от събота до понеделник, простиращи се от южния щат Ню Мексико до североизточната част на САЩ.

„Снегът и ледът ще се топят много, много бавно и няма да изчезнат скоро", каза метеорологът Алисън Санторели.

Президентът Доналд Тръмп одобри обявяването на извънредно положение в поне 18 щата. Федералната агенция за управление на извънредни ситуации предварително разположи консумативи и екипи за издирване и спасяване в много щати, заяви министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум.

„Молим всички да бъдат разумни - останете у дома, ако е възможно", призова тя.

Докато екипи в някои южни щати започнаха да работят за възстановяване на повредените електропроводи, в събота властите в някои източни щати издадоха последни предупреждения към жителите.

„Очакваме буря, каквато не сме виждали от години", каза в събота губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил, като обяви ограничения за движението на търговски превозни средства и ограничение на скоростта до 35 мили в час (56 км/ч) по магистралите. „Това е подходящ уикенд, за да останете вкъщи", каза тя.

Според синоптици щетите от лошото време, особено в районите, засегнати от заледявания, могат да се сравнят с тези от ураган.

Около 120 000 прекъсвания на електрозахранването са били регистрирани в събота, включително около 50 000 в Тексас и Луизиана, сочат данните на специализирания уебсайт poweroutage.us.

Според уебсайта за проследяване на въздушния трафик „ФлайтАуеър" (FlightAware) около 13 000 полета са отменени този уикенд в САЩ.

Всички полети на международното летище в Оклахома в събота, както и в неделя сутринта са отменени.

На международното летище „Далас/Форт Уърт", което е основен транспортен възел, в събота бяха отменени над 700 излитащи полета и почти толкова кацащи.

Нарушенията на трафика имаше и на летищата в Чикаго, Атланта, Нашвил и Шарлът, Северна Каролина.

Почти всички излитащи полети от летище „Роналд Рейгън" във Вашингтон, насрочени за неделя, също са отменени, пише БТА.

Властите в Джорджия посъветваха хората в северните райони на щата да не пътуват и да бъдат подготвени с провизии за поне 48 часа.

Джорджия може да бъде засегната от „вероятно най-голямата ледена буря от повече от десетилетие", последвана от необичайно ниски температури, каза старши държавният метеоролог Уил Ланкстън.

Екипите започнаха да третират магистралите със солена вода, като 1800 работници работят на 12-часови смени, заяви представителят на транспортната служба на Джорджия Ръсел Макмъри.

След като премина през южните щати, се очаква бурята да се насочи на североизток, като се предвижда да донесе снежна покривка от около 30 до 60 сантиметра от Вашингтон през Ню Йорк до Бостън, посочиха още от американската метеорологична служба.