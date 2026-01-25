ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Интернетът в Иран ще бъде възстановен

Иранската телекомуникационна компания увери вчера местните медии, че интернет достъпът ще бъде възстановен. Снимка: Pixabay

Ръководителят на иранската телекомуникационна компания увери вчера местните медии, че интернет достъпът ще бъде възстановен "днес или утре", предаде иранската новинарска агенция Фарс, цитирана от БТА. 

Според Фарс Върховният съвет за национална сигурност на Иран е одобрил в петък вечерта възстановяването на връзката и е информирал за това министерството на комуникациите.

"По Божията воля, този проблем ще бъде решен днес или утре", каза ръководителят Бехзад Акбари.

Служители от министерството на комуникациите обаче заявиха пред агенция Фарс, че възстановяването на достъпа ще отнеме известно време "поради технически сложности".

На 8 януари иранските власти спряха достъпа до интернет на фона на репресиите срещу неотдавнашните протести в Иран, които започнаха в края на декември.

