Украйна е нанесла масивна атака по Белгород.

Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че украинските сили са организирали „масивна" атака срещу град Белгород, като са нанесли щети на енергийната инфраструктура, но без да причиняват човешки жертви, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Гладков описа атаката в „Телеграм" като „най-мащабното обстрелване на град Белгород", административният център на областта.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации се бори с пожара", заяви Гладков.

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село, допълни губернаторът на областта.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и региона около него, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

В канали в „Телеграм" се съобщава, че обстрелът по града в събота вечер е продължил известно време, като са се чули поредица от експлозии.

Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщи, че Русия е извършила 42 атаки по украински позиции край Покровск в събота, информира Укринформ.

Руските сили са атакували с дронове и украинските села Стецковка и Рибци край Суми. Няма информация за загинали, но превозни средства и къщи са понесли щети.