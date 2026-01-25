ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова за споразумение с опозицията

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

Временният президент на Венецуела Делси Родригес призова в събота вечерта за постигане на „споразумения с опозицията", точно три седмици след зрелищната операция на американската армия, при която беше заловен венецуелският президент Николас Мадуро, съобщи Франс прес, цитирана от БТА. 

В изказване по националната телевизия Родригес заяви, че „въпреки различията ни, трябва да се срещнем и да постигнем споразумения... Заради народа на Венецуела".

„Не може да има политически или партийни различия, когато става въпрос за мира във Венецуела", допълни тя.

Мандатът на Делси Родригес като временно изпълняваща длъжността президент, според Конституцията на Венецуела, може да продължи шест месеца преди провеждането на нови избори.

В петък тя поиска от председателя на парламента, своя брат Хорхе Родригес, да организира среща с различните политически сили в страната, като заяви, че иска диалог с „конкретни и незабавни резултати".

Протести срещу обявяването на победата на Николас Мадуро на президентските избори през 2024 г. доведоха до ареста на 2400 души, а 28 бяха убити по време на репресиите на властите след изборите. Опозицията, която все още претендира за победа, обвини властта във фалшифициране на изборите.

Делси Родригес СНИМКА: Екс/ @clarincom

