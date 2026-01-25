Тръмп разкри мистериозно „тайно оръжие“, използвано при ареста на Мадуро

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред „New York Post", че новото тайно оръжие, използвано от американските сили при операцията в Каракас по задържането на Николас Мадуро, носи името „The Discombobulator". По думите му именно то е изиграло ключова роля за успеха на дръзката акция. Терминът „дискомбобулатор" е утвърден жаргон за нефатално средство, което временно дезориентира и обезврежда противника. На български може да се преведе като „дезориентатор", „устройство за дезориентация", или по-образно – „обърквател", „обезумител", „размътител".

Тръмп се похвали, че загадъчното оръжие е направило вражеското оборудване напълно неизползваемо по време на нахлуването на американски хеликоптери в Каракас на 3 януари. Целта на операцията е била арестът на Мадуро и съпругата му Силия Флорес по федерални обвинения, свързани с трафик на наркотици и оръжие.

„The Discombobulator. Не ми е позволено да говоря за него", каза Тръмп в ексклузивно интервю в Овалния кабинет. „Много бих искал", добави той, преди да потвърди, че устройството е било използвано в рамките на секретната операция. По думите му венецуелските сили не са успели да изстрелят нито една ракета, въпреки че са разполагали с руски и китайски системи. „Ние влязохме, те натискаха бутони, но нищо не работеше. Бяха напълно подготвени за нас", заяви президентът.

Коментарите на Тръмп за оръжието дойдоха в отговор на въпрос за информации от последните дни, че администрацията на Джо Байдън е закупила импулсно енергийно оръжие, за което се предполага, че е от същия тип като това, свързвано с т.нар. „Хавански синдром".

Не се знае много за оръжието, но тези съобщения последваха разкази от мястото на събитието във Венецуела, описващи как въоръжените мъже на Мадуро са били повалени на колене, „кървящи от носа" и повръщащи кръв. Един от членовете на охраната на сваления диктатор разказа по-късно, че „изведнъж всичките ни радарни системи изключиха без никакво обяснение".

„Следващото нещо, което видяхме, бяха дронове, много дронове, летящи над позициите ни. Не знаехме как да реагираме", каза той, споделяйки, че след това са се появили хеликоптери – „едва осем" – превозващи около 20 американски войници в района. Тогава „The Discombobulator" е бил насочен директно към защитниците на Мадуро.

„В един момент те изстреляха нещо; не знам как да го опиша. Беше като много интензивна звукова вълна. Изведнъж почувствах, че главата ми експлодира отвътре", казва свидетелят. „Всички започнахме да кървим от носа. Някои повръщаха кръв. Паднахме на земята, неспособни да се движим. Дори не можехме да се изправим след това звуково оръжие – или каквото и да беше то."