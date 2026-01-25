САЩ искат екстрадицията на нарколидер от Испания

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

САЩ повдигнаха обвинения на ръководител на могъща еквадорска групировка за трафик на наркотици "Лос Лобос", като по този начин става възможно той да бъде екстрадиран от Испания в САЩ, заяви министърът на вътрешните работи на Еквадор Джон Реимберг, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Реимберг написа в социалната мрежа "Екс", че прокуратурата на САЩ е образувала досъдебно производство срещу Вилмер Джовани Чавария Баре, известен с прякора "Пипо" в резултат на това, което той описа като "стратегическо и решително" международно сътрудничество.

Реимберг подчерта, че този ход показва, че няма "укрития, граници или безнаказаност" за ръководителите на престъпни групировки.

Чавария беше арестуван в испанския град Малага през ноември миналата година след съвместна операция на еквадорската и испанската полиция.

Еквадорският президент Даниел Нобоа обяви, че Чавария е заловен на 16 ноември, като определи ареста на престъпника като ключов успех на правителството в усилията му да се бори срещу могъщи престъпни банди.

"Лос Лобос" е една от най-големите еквадорски групировки за трафик на наркотици и бе определена за чуждестранна терористична организация от САЩ през септември миналата година, заедно със съперничещата ѝ групировка "Лос Чонерос".

Еквадорските власти обвиниха Чавария в направляването на маршрутите за трафик на наркотици, свързани с мексиканския картел "Халиско - Ново Поколение", и в контролирането на незаконни минни дейности.

Официални представители посочват също, че Чавария е инсценирал смъртта си, като е приел нова самоличност и се е укривал в Европа, докато същевременно е продължавал да разпорежда убийства в Еквадор.

Министърът уточни също така, че Чавария е отговорен за най-малко 400 смъртни случая и преки престъпни операции дори когато се е намирал в затвора в периода от 2011 до 2019 г.

Еквадорският президент Даниел Нобоа следва праволинейна стратегия за сигурност, която предвижда и разполагането на военни части за противодействие на бандите, тъй като Еквадор е изправен пред най-голямата вълна от насилие от десетилетия насам.

Анализатори изтъкват, че арестуването на лидери на престъпни групировки може да предизвика повече кръвопролития, тъй като съперничещите си групировки се борят за територия и влияние.