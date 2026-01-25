САЩ: Преговорите в Абу Даби бяха продуктивни, има реален напредък

Тристранните преговори между САЩ, Русия и Украйна, проведени в Абу Даби, са били „продуктивни" и са довели до реален напредък, заявиха американски представители. Срещите бележат нов етап в посредническите усилия на Вашингтон за прекратяване на войната, пише "Аксиос".

Съветниците на президента Доналд Тръмп са изразили силен оптимизъм след разговорите в събота, като според тях е поставено начало на процес, който може да стесни различията по основния спорен въпрос – контрола върху територии в Източна Украйна.

Преговорите се проведоха на фона на поредна мащабна руска ракетна и дронова атака срещу Киев и други украински градове. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че руската армия е изстреляла 370 ударни дрона и 21 ракети от различни типове. Той подчерта необходимостта от пълно изпълнение на договореното с президента Тръмп в Давос по отношение на противовъздушната отбрана.

По информация на Белия дом са били необходими месеци дипломатически усилия, за да бъдат убедени Москва и Киев да седнат на една маса в тристранен формат с посредничеството на САЩ. Срещата между Тръмп и Зеленски в Давос, както и продължилите четири часа разговори в Москва между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и руския президент Владимир Путин, са създали основата за преговорите в Абу Даби.

И Путин, и Зеленски са се съгласили да изпратят свои преговорни екипи, което според американски представители показва, че и двете страни виждат възможност за напредък. По време на срещата си с американските пратеници Путин е заявил, че желае дипломатическо решение на конфликта и е изпратил значителна делегация.

Преговорите започнаха в петък и продължиха в събота. Те включваха както съвместни срещи с участието на американските посредници, така и директни разговори между руската и украинската делегация без американско присъствие. Делегацията на САЩ бе оглавена от близки съветници на Тръмп и висши военни, украинската – от ключови фигури в сферата на сигурността и армията, а руската – от ръководителя на военното разузнаване адмирал Игор Костюков.

По време на двудневните разговори са били обсъдени всички основни теми – териториалните претенции на Русия в Донбас, спорът около Запорожката атомна електроцентрала, както и конкретни стъпки за деескалация, които да гарантират, че войната действително ще приключи и няма да бъде подновена.

Американски представители подчертаха, че разговорите са протекли в конструктивна атмосфера, без отказ от трудни теми и с ясно желание за намиране на решения. В края на срещите трите делегации са провели общ обяд, който според участниците е бил символичен знак за разведряване и надежда.

След получаване на доклад от своя екип Зеленски определи разговорите като „конструктивни", като акцентът е бил поставен върху възможните параметри за прекратяване на войната. Той изрази благодарност за готовността на САЩ да участват в наблюдението и контрола на процеса и да гарантират реална сигурност.

Въпреки постигнатия напредък украински представители остават предпазливи относно истинските намерения на Москва и дали Путин ще даде пълен мандат на преговарящите си за постигане на споразумение. Според тях все още е рано за окончателни изводи.

Американските официални лица обаче смятат, че срещата в Абу Даби е ключова крачка към следващата фаза на преговорите и не изключват възможността за бъдеща среща между Путин и Зеленски. При допълнителен напредък следващите разговори биха могли да се проведат дори в Москва или Киев – сценарий, който не се е случвал от години.