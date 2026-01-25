Нетаняху блокира участие на израелския президент в мирна инициатива на Тръмп

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е отхвърлил искане на Белия дом да позволи на президента на Израел Ицхак Херцог да присъства на церемонията по откриването на „Борд за мир в Газа", иницииран от президента Доналд Тръмп. Събитието се е състояло в четвъртък в Давос, а информацията е потвърдена от два източника, запознати с детайлите, пише "Аксиос".

За Белия дом стартът на Борда за мир е бил ключов елемент от прилагането на втората фаза на споразумението за прекратяване на огъня в Газа и сред основните приоритети на Тръмп по време на форума в Давос. Американската администрация е настоявала на сцената да присъства високопоставен израелски представител редом с арабски и мюсюлмански лидери, за да се демонстрира широка международна подкрепа за плана за мир. Липсата на израелско участие обаче е създала впечатление, че Израел не подкрепя инициативата напълно.

Белият дом е изпратил покани до 58 държави, включително Израел, като е било уточнено, че всяка страна може да бъде представена от държавния или правителствения си ръководител или от упълномощен от тях представител. Нетаняху не е пътувал до Давос заради висяща заповед за арест от Международния наказателен съд, но президентът Херцог е присъствал на форума.

По данни на източниците, във вторник и сряда представители на Белия дом са се свързали с канцеларията на Нетаняху с предложение Херцог да представлява Израел, да застане на сцената с останалите лидери и да подпише хартата на Борда за мир. Премиерът обаче е отказал и на практика е наложил вето върху участието на президента.

Зад кулисите са се провели няколко телефонни разговора между висши представители на Белия дом и екипа на Нетаняху, като някои от тях са били определени като напрегнати и трудни. До сряда вечерта американската страна все още се е надявала да бъде намерено решение, а Израел е фигурирал сред 21-те държави, обявени като участници. Усилията са продължили до часове преди самата церемония, но Нетаняху е останал непреклонен, аргументирайки се, че поканата е била адресирана лично до него, а не до Херцог.

Според един от източниците ситуацията е довела до напрежение както между канцелариите на премиера и президента в Израел, така и между правителството в Йерусалим и Белия дом.

В крайна сметка американската администрация е решила да не изостря конфликта с Нетаняху по този въпрос. Съветниците на Тръмп – Джаред Кушнер и Стив Уиткоф – са предпочели да съсредоточат натиска си върху отварянето на граничния пункт Рафах между Египет и Газа, вместо върху участието на Херцог в церемонията.

Кушнер и Уиткоф са пристигнали в Израел в събота вечерта за среща с Нетаняху, като основната тема на разговорите се очаква да бъде именно въпросът за граничния пункт Рафах.