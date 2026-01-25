ЕС засилва връзките си с Виетнам заради митата на САЩ

ЕС и Виетнам ще засилят връзките си по време на посещението на председателя на Европейския съвет Антонио Коща в Ханой идния четвъртък, съобщи представител на ЕС, цитиран от Ройтерс и БТА.

Агенцията отбелязва, че както ЕС, така и Виетнам се стремят да разширят международните си партньорства на фона на сътресенията, предизвикани от митата на САЩ.

Визитата идва веднага след преизбирането на То Лам в петък за генерален секретар на управляващата Виетнамска комунистическа партия за следващите пет години. Така Коща ще стане първият високопоставен чуждестранен лидер, който ще се срещне след преизбирането му с Лам, обещал да ускори растежа на икономиката, разчитаща на износа.

Засилването на връзките до най-високото ниво с Виетнам бе планирано от месеци, но бе забавено главно поради трудности в графика на Коща, допълни представителят на ЕС. Според него това ще постави ЕС на едно ниво с Китай, САЩ и Русия, като по този начин ще разшири напредващите партньорства на Виетнам в съответствие със стратегията на страната за укрепване на отношенията с големите сили.

Европейският съвет и правителството на Виетнам не отговориха на искането на Ройтерс за коментар. Агенцията отбелязва, че тези стъпки са до голяма степен символични, тъй като водят само до по-чести срещи на високо равнище и обикновено не включват обвързващи споразумения.

Отношенията на Виетнам със САЩ се влошиха миналата година, след като администрацията на президента Доналд Тръмп наложи мита на тази страна, въпреки засилването на двустранните връзки при управлението на бившия американски президент Джо Байдън след посещението му в Ханой в края на 2023 година.