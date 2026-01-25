ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майка нахлу в училище в карловско село, разправя с...

Финландският премиер Петери Орпо пристигна на четиридневно посещение в Китай

Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 25 януари финландският премиер Петери Орпо пристигна в Пекин, с което започва неговото официално посещение в Китай., пише КМГ. В следващите четири дни той ще се срещне с китайския председател Си Дзинпин, премиера Ли Цян и председателя на ПК на ОСНП Джао Лъдзи, с които ще обсъдят двустранните отношения и въпроси от взаимен интерес.

Говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че по време на посещението ще бъде подписан меморандум за укрепване на работата на Комитета за сътрудничество между Китай и Финландия в областта на иновациите. Освен това предприятия от двете страни ще подпишат множество споразумения за търговско сътрудничество.

Орпо ще бъде придружен от ръководители на над 20 предприятия, представляващи водещите сектори на Финландия, включително машиностроене, горско стопанство, иновации, чиста енергия и храни.

Снимка: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

