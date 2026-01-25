Все повече страни и организации напоследък официално се обръщат към увеличаване на „диалога с Китай". Това пише КМГ. Преди десет дни канадският премиер Марк Карни направи официално посещение в Китай и подписа редица документи за сътрудничество. Веднага след това, на годишната среща на Световния икономически форум за 2026 г. в Давос, Швейцария, много се говореше за „възможностите на Китай". Много експерти подчертаха важността на „диалога с Китай". От 25 януари финландският премиер Петери Орпо ще бъде на официално посещение в страната начело на делегация с множество високопоставени мениджъри, демонстрирайки силна готовност за задълбочаване на двустранните икономически и търговски отношения.

Защо светът все повече насочва вниманието си към Китай? Да вземем за пример наскоро приключилия форум в Давос. Темата на тазгодишната среща беше „Духът на диалога", което отразяваше спешния призив на международната общност да търси общ консенсус и да преодолява различията. Като втора по големина икономика в света Китай се превръща в партньор на все повече държави, които очакват взаимни ползи и сътрудничество. На конференцията Китай беше представен като „стабилизатор на световната икономика", „зряла икономика", „рационална и надеждна страна". Тези думи се превърнаха в нарицателни за международната общност, оценявайки постоянството на политиките за развитие на Китай.

На срещата беше представено и китайското предложение за бъдещото развитие на световната икономика, включващо твърда подкрепа за свободната търговия, твърдо отстояване на многостранността, настояване за взаимноизгодно сътрудничество, взаимно уважение и равноправни консултации. Този документ внесе ценна сигурност в неспокойния свят и накара международната общност да осъзнае, че Китай е надежден, стабилен и отворен партньор.

Фактите показват, че колкото по-труден е настоящият момент, толкова по-важно е да се настоява за диалог и сътрудничество. Неотдавна Международният валутен фонд и други институции повишиха прогнозата за икономическия растеж на Китай за 2026 г. Може да се очаква, че и през новата година Китай ще даде по-голям тласък на развитието на световната икономика.