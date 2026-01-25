ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Екоинспектори пломбираха линията за ПДЧ в завода "...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22158091 www.24chasa.bg

„Мишелин“ откри първата си глобална „фабрика на бъдещето“ в Шанхай

КМГ

1976
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Глобалният производител на гуми „Мишелин" откри първата си „фабрика на бъдещето" в Шанхай с инвестиция от 3 милиарда юана (около 425 милиона щатски долара). Това ново съоръжение е оборудвано с най-съвременни, гъвкави производствени системи, специално насочени към разрастващия се пазар на автомобилите с нови енергийни източници в Китай, пише КМГ.

Фабриката използва модерни технологии като изкуствен интелект за оптимизиране на производствения процес и работи изцяло с възобновяема енергия, затвърждавайки ангажимента на компанията към устойчиво производство. Тя може да произвежда по една гума на всеки 36 секунди и предлага гъвкавост, като приема поръчки и за малки серии.

Около 70% от продукцията ще бъде насочена към гуми за електрически превозни средства. С въвеждането на тази фабрика капацитетът на шанхайското производство ще нарасне до 9,5 милиона гуми годишно, което е важен етап в дългосрочните планове на „Мишелин" за подкрепа на китайския автомобилен сектор.

Снимка: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)