Стабилен ръст на туризма отчита Сидзан през 2025 г.

Китайският автономен район Сидзан отчете стабилен ръст на туризма през 2025 г., пише КМГ. За изминалата година над 70,7 милиона туристи са посетили района, което е увеличение от 10,7% спрямо предходната 2024 г. Особено впечатляващ е ръстът при чуждестранните посетители, който достига 36,5% или над 437 000 души.

Туризмът допринася със силен подкрепящ ефект за местната икономика. Стойността на културната индустрия достигна 15,01 милиарда юана, а общите приходи от туристически услуги се увеличиха до 81,68 милиарда. Бързото развитие се подкрепя от усилията за опазване и използване на културното наследство, включително древни архитектурни забележителности и нематериални традиции като характерните местни танци и състезанията с биволски кожи.

През годината регионалните власти са идентифицирали над 3 300 нови културни обекта, а цифрови платформи с информация за туристически дестинации, включително обекти като двореца „Потала", който е обект на ЮНЕСКО, регистрираха над 2,5 милиона посещения.