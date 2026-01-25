ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Майка нахлу в училище в карловско село, разправя с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22158176 www.24chasa.bg

Ултрас от "София Запад" загина на фронта в Украйна

11172
Мишо е втори фен на "сините", който загива на фронта в Украйна Снимка: Фейсбук/ За всички, които обичат Левски София 1914

"Организацията ни скърби! Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!". Това написаха от ултрас организацията на Левски "София Запад" във Фейсбук страницата си.

Новината предизвика множество съболезнования сред феновете и футболната общност.

От коментарите под поста става ясно, че той е загинал във войната в Украйна, като се е биел на страната на Киев.

Това е втори фен на "сините", който загива на фронта в Украйна. За смъртта на Светослав Славков се разбра в началото на 2024 г., след като беше убит по време на битките около коледните празници на 2023 г. край Купянск.

Мишо е втори фен на "сините", който загива на фронта в Украйна Снимка: Фейсбук/ За всички, които обичат Левски София 1914

Може да не ги харесвам като фракция София-Запад, но в случая дълбок поклон към Мишо, който загина геройски след Светльо,...

Posted by Стефан Николов on Sunday 25 January 2026
Posted by За всички, които обичат Левски София 1914 on Saturday 24 January 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Валери Божинов: Първата ми среща със Стоичков беше подарък за 18-ия ми рожден ден (Видео)