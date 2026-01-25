Ултрас от "София Запад" загина на фронта в Украйна

"Организацията ни скърби! Загубихме един млад, сърцат и обичан наш брат! Почивай в мир, Мишо! Никога няма да бъдеш забравен!". Това написаха от ултрас организацията на Левски "София Запад" във Фейсбук страницата си.

Новината предизвика множество съболезнования сред феновете и футболната общност.

От коментарите под поста става ясно, че той е загинал във войната в Украйна, като се е биел на страната на Киев.

Това е втори фен на "сините", който загива на фронта в Украйна. За смъртта на Светослав Славков се разбра в началото на 2024 г., след като беше убит по време на битките около коледните празници на 2023 г. край Купянск.