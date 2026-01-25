Израелският кабинет по сигурността ще мисли за отваряне на граничния пункт при град Рафах

Израелският кабинет по сигурността ще заседава днес, за да обсъди евентуалното отваряне на граничния пункт при град Рафах в ивицата Газа, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според информации в медиите Израел е готов да направи тази стъпка единствено ако бъдат предадени тленните останки на последния израелски заложник, който все още се намира в ивицата Газа.

Пунктът край южния град Рафах, който свързва ивицата Газа с Египет, е затворен от близо една година. Това се случва на фона на продължаващите ограничения за достъп до опустошената от войната крайбрежна територия, въпреки че има споразумение за прекратяване на огъня, влязло в сила през октомври миналата година.

Ръководителят на технократския Национален комитет за управление на Газа (НКУГ) Али Шаат обяви, че граничният пункт ще бъде отворен отново. Израел обаче продължава да се противопоставя на подобен ход, настоявайки първо да бъдат предадени останките на последния израелски заложник, както е предвидено в споразумението, постигнато с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Стотици израелци излязоха вчера на протест с искане за връщането на тялото на Ран Гвили, 24-годишен граничен полицай, загинал по време на нападенията на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г., които поставиха началото на войната в ивицата Газа.

Същевременно снощи израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и със зетя на Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, за да обсъдят втората фаза на мирния план за Газа.

Правителството на Нетаняху многократно е подчертавало, че ще пристъпи към втората фаза на споразумението едва след пълното изпълнение на първата, която предвижда освобождаването на всички израелски заложници от ивицата Газа, включително предаването на телата на мъртвите.