Щандовете в магазините в Ню Йорк празни заради снежната буря

3340
Изпразнени щандове в САЩ Снимка: Симеон Дянков

Изпразнени са щандовете на някои хранителни магазини в САЩ. Това подсказва снимка, споделена във Фейсбук от Симеон Дянков, председател на Фискалния съвет и бивш финансов министър.

"Щандът за месо в един магазин в Ню Йорк вчера, преди снежната буря. Напомня на развития социализъм", пише Дянков под снимка, на която се вижда изпразнен щанд за месо.

САЩ са обхванати от тежка снежна буря, като почти половината от населението е обект на предупреждения и сигнали за лошото време.

Бурята се очаква да продължи през уикенда, се прогнозира да донесе обилен сняг и всички видове зимни валежи, включително леден дъжд и сняг.

