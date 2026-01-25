Русия атакува Украйна със 102 дрона и две балистични ракети "Искандер" тази нощ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалата нощ Русия атакува Украйна със 102 дрона и две балистични ракети "Искандер", съобщиха украинските военновъздушни сили, цитирани от ДПА и БТА.

Агенцията отбелязва, че ударите са били нанесени въпреки приключилите вчера преговори в ОАЕ между двете страни и САЩ.

По данни на украинската противовъздушна отбрана 87 от дроновете са били унищожени, но е имало регистрирани попадения при 10 от руските удари с безпилотни летателни апарати.

Кметът на Киев Виталий Кличко каза, цитиран от Укринформ, че 1676 жилищни блока в украинската столица все още са без отопление в резултат на руските атаки, макар че в по-голямата част от близо 6000 сгради, останали без парно вчера, топлоподаването вече е възстановено. През нощта температурите в Киев паднаха под минус 10 градуса по Целзий.

От своя страна руското министерство на отбраната съобщи, че е прехванало 52 украински дрона през нощта. Губернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков обяви, че украински ракети са нанесли щети на енергийна инфраструктура в региона, който от седмици има проблеми с електроснабдяването.