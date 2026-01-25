86 протестиращи, подкрепили активист от "Действие за Палестина", са арестувани в Лондон

Лондонската полиция арестува 86 души за опит за незаконно навлизане при протест в подкрепа на лишен от свобода активист на забранената пропалестинска организация "Действие за Палестина", който е започнал гладна стачка в затвора, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Полицията съобщи, че е арестувала група протестиращи пред затвор в Западен Лондон. Демонстрантите отказали да напуснат района след разпореждане на органите на реда, като блокирали влизането и излизането на служителите на затвора, отправяйки и заплахи срещу полицаи. Според полицията част от протестиращите са успели да стигнат до вход, използван от служителите на затвора, като някои дори са влезли и в сградата. Въпреки това те не са успели да преминат през системите за сигурност.

"Ескалацията на протеста със случилото се в затвора е напълно неприемлива. Подкрепяме правото на мирен протест, но сигналите за незаконно навлизане и отправени заплахи към служителите на реда будят сериозна тревога", каза говорител на британското Министерство на правосъдието. По думите му сигурността на затвора не е била компрометирана, но действия, които създават риск или причиняват вреда на служителите му, няма да бъдат подминавани и отговорните за това ще понесат последствията.

Министерството увери още, че затворниците се надзирават съгласно утвърдените правила, включително чрез редовни медицински прегледи, наблюдение на сърдечната дейност и кръвни изследвания, както и чрез оказване на подкрепа да започнат отново да се хранят и да приемат течности. При необходимост и по преценка на медицинските екипи затворници могат да бъдат транспортирани в болница.

Смята се, че протестът е в подкрепа на Умер Халид, който според организаторите е последният действащ участник в кампанията с обяваване на гладна стачка, наречена "Затворници за Палестина".