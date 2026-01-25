Турските митничари конфискували наркотици за 1,6 млрд. турски лири от началото на годината

При операции на турските митнически власти от началото на тази година са били конфискувани наркотици за 1,6 млрд. турски лири (малко над 31 млн. евро), съобщи турското Министерство на търговията, цитирано от БТА.

Данните обхващат граничните пунктове „Гюрбулак" (на турско-иранската граница), „Капъкуле" (на границата с България при Одрин), „Капъкьой" (в Североизточна Турция, близо до границата с Грузия), „Хамзабейли" (с Лесово в България) и „Ипсала" (по границата с Гърция), както и пристанището Мерсин и летищата в Истанбул и Анталия.

В информацията, публикувана на сайта на Министерството, под чиято шапка работят службите за охрана на митниците и борба срещу нарткотрафика, се посочва, че при операциите са заловени 378,9 кг канабис, 117,4 кг синтетични наркотици под формата на таблетки, включително 280 000 таблетки метадон, 225,5 кг метамфетамин, над 7,5 кг опиум и 3,1 кг. кокаин. Заловените количества наркотици са унищожени.

Операциите по конфискуване на наркотичните вещества са осъществени след щателно проверяване на превозните средства и пратките, смятани за рискови, с помощта на рентгенови и други безконтактни системи за засичане на наркотици. В операциите са участвали и специално обучени кучета.

От Министерството посочват, че през изминалата 2025 година на турските ГКПП са конфискувани 33,6 тона наркотици на стойност 44,9 млрд. турски лири (малко над 876 млн. евро), както и че ще продължат решителната борба с наркотрафика и организираната престъпност.