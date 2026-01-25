Президентът на Египет: Разселването на палестинци би предизвикало мигрантска вълна към Европа

Египетският президент Абдел Фатах ас Сиси предупреди, че насилственото разселване на повече от два милиона палестинци от ивицата Газа би довело до пристигането на стотици хиляди нелегални мигранти в Европа, съобщиха местни медии, цитирани от БТА.

По време на реч по случай Деня на полицията Ас Сиси заяви, че въпреки споразумението за прекратяване на огъня, Израел продължава кампания на "системно насилие срещу палестинците в окупираните им земи", което "категорично се отхвърля от Египет".

"Предупреждавам, че разселването на близо два милиона и половина палестинци от ивицата Газа, което би означавало ликвидиране на палестинската кауза, неизбежно би довело стотици хиляди до Европа и западните страни с тежки последици за сигурността, икономиката и социалните проблеми, които никоя страна не би могла да понесе," изтъкна египетският президент.

Той подчерта необходимостта от непрекъснат достъп на хуманитарна помощ в Газа и пълно прилагане на втората фаза на споразумението за примирие между Израел и палестинското радикално движение "Хамас".

Египет определя като "червена линия" разселването на палестинци от земите им, дори и под формата на временно преселване.

Наред с това Кайро търси подкрепа за усилията си за справяне с незаконните мигранти и преминаването им в Европа. Според последни данни страната дава подслон на над девет милиона чуждестранни граждани, заради регионалните кризи. Най-голям дял сред тях имат гражданите на Судан, Сирия, Йемен и Либия.