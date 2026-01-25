18 души арестувани след антиправителствения протест в Тирана, двама се издирват

Общо 18 души са арестувани, други 17 лица се разследват, а двама са обявени за издирване след вчерашния антиправителствен протест в Тирана, съобщи албанският информационен портал „Шчиптаря", като се позова на информация на полицията, цитиран от БТА.

Протестът беше организиран от основната опозиционна Демократическа партия на Албания (ДП/PD) на Сали Бериша с искане за оставка на правителството на албанския премиер и лидер на управляващата Социалистическа партия на Албания (СП/PS) Еди Рама. На кадри от централния булевард в Тирана „Дъшморът е Комбит", публикувани от албанските медии, се виждаха хиляди хора, както и нападения с коктейли „Молотов" срещу сградата на албанския Министерски съвет, която също се намира там.

От полицията съобщиха вчера, че в резултат на атаки с коктейли „Молотов" и твърди предмети са били ранени 11 полицейски служители, но от Демократическата партия отхвърлиха тази информация като невярна. Заради създалото се напрежение и сблъсъци със силите на реда протестиращите бяха разпръснати с водни оръдия и сълзотворен газ. Около сградата на Министерския съвет са нанесени и материални щети.

От полицията съобщиха, че ранените полицаи са получили медицински грижи и са извън опасност за живота, както и че за гарантирането на сигурността на протеста са били ангажирани над 1350 служители на реда.

Сред разследваните от албанските власти лица са депутатите от Демократическата партия Лучиано Бочи, Клевис Балиу и Газменд Барди, информира още медията. Съобщава се, че след протеста те са нахлули в полицейско управление, където са влезли в сблъсък със служители на реда, като са поискали незабавно освобождаване на задържани протестиращи.

След протеста лидерът на демократите – бившият албански президент и премиер Сали Бериша – заяви, че битката за сваляне на правителството на Рама ще продължи, съобщава Албанското радио и телевизия.

„Ние ще продължим тази битка (с правителството на Еди Рама) (...) имаме мисия и само една мисия – свалянето на този престъпен режим, на този наркорежим, на този враг на албанците и Албания. Нищо няма да го спаси от това. Нищо няма да го спаси. Ще има съдбата на (албанския комунистически лидер) Енвер Ходжа", заяви Бериша.

Според лидера на ДП с използването на сълзотворен газ и водни оръдия полицейските власти са използвали прекомерна сила срещу, както каза Бериша, мирно протестиращите и че самият Еди Рама е искал да има сблъсъци между полиция и демонстранти.

Днес албанският премиер излезе с изявление във връзка с протеста на ДП. В публикация в Екс Рама, цитиран от Евронюз Албания, заяви, че единствената програма на партията, организирала протеста, е да набира маскирани лица, които да хвърлят коктейли „Молотов" и да разрушават институции. Той определи демонстрацията като „Неудържима дегенерация и неутешимо отчаяние" и пожела бързо оздравяване на ранените полицаи.