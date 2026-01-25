Конвой с хуманитарна помощ бе изпратен към обсаден кюрдски град в Сирия

Конвой с хуманитарна помощ бе изпратен към град в Северна Сирия, населяван основно от кюрди ден след като Дамаск обяви удължаването на примирието с кюрдската военна коалиция Сирийски демократични сили с 15 дни, съобщават местни медии и активисти, цитирани от ДПА и БТА.

Активисти предупредиха, че хуманитарната ситуация в град Кобане, разположен на границата с Турция, се влошава след скорошните боеве между правителствените сили и Сирийските демократични сили.

Вълни от разселени семейства от близки села пристигнаха в контролирания от кюрдските сили град, бягайки от военната кампания, която правителствените сили започнаха неотдавна. Вчера конвой с хранителни стоки и медицински консумативи напусна северния град Алепо и се отправи към Кобане, за да отговори на хуманитарните нужди на града, съобщи държавния телевизионен канал "Ехбария".

Властите в Алепо посочиха, че конвоят, съставен от 24 камиона, е бил организиран от правителствения Централен комитет за хуманитарни нужди в Алепо, както и от агенции на ООН. Кюрди и активисти обвиняват правителствените сили в обсаждането на Кобане. Хуманитарната ситуация в града е катастрофална, отбелязва военен наблюдател.

Сирийската неправителствена организация "Център за наблюдение на човешките права", базирана във Великобритания, посочи, от своя страна, че градът е обсаден от сили, свързани с правителството, вече повече от седмица. "Това доведе до почти цялостното спиране на доставката на хранителни стоки и стоки от първа необходимост в града", допълва организацията.

Не последва коментар от страна на правителството за отправените обвинения.

От 2015 г. Сирийските демократични сили бяха ключов съюзник на САЩ в Сирия в борбата срещу терористичната групировка "Ислямска държава". Град Кобане се превърна в повратна точка в тази борба, която символизираше съпротивата срещу "Ислямска държава", когато много наблюдатели по света смятаха, че градът ще бъде превзет от групировката.

След като дълго управлявалият Башар Асад беше отстранен от власт през декември 2024 г., временното сирийско правителство и Сирийските демократични сили се споразумяха през март миналата година да внедрят кюрдските институции и военни части в структурите на новата сирийска държава.

Прилагането на споразумението обаче тепърва предстои, а кюрдите, които контролират големи част от Североизточна Сирия, се опасяват, че правата им биха могли да бъдат нарушени от новите правителствени органи.

Сблъсъците се разразиха по-рано тази година, след като правителствените сили, подкрепяни от арабски племенни бойци, напреднаха в райони, които от години бяха под контрола на Сирийските демократични сили и превзеха голяма част от тези територии, напомня ДПА.