САЩ планират да вложат 1,6 млрд. долара в американска компания за редкоземни метали

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп планира да инвестира 1,6 млрд. долара в минната компания „Ю Ес Ей Реър Ърт" (USA Rare Earth), съобщи „Файненшъл таймс", позовавайки се на източници, запознати с въпроса, цитиран от БТА.

Според изданието правителството на САЩ ще придобие 10 на сто дял в дружеството, като инвестицията, заедно с отделна частна финансова сделка на стойност 1 млрд. долара, се очаква да бъде обявена в понеделник.

Един от източниците е посочил, че американската държава ще получи 16,1 млн. акции в „Ю Ес Ей Реър Ърт", както и варанти за още 17,6 млн. акции, като и двата пакета са на цена 17,17 долара за акция.

Освен това компанията ще получи от правителството на САЩ 1,3 млрд. долара под формата на обезпечен дълг по пазарни лихвени проценти. Средствата ще бъдат осигурени чрез финансов механизъм, създаден за Министерството на търговията на САЩ в рамките на Закона за чипове и наука, се посочва в публикацията.

От „Ю Ес Ей Реър Ърт" и от Министерството на търговията не са били открити за коментар извън стандартното работно време, допълва „Файненшъл таймс".