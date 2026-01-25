Разследващи са убедени, че Ружа Игнатова все още е жива

Самопровъзгласилата се за „криптокралица" Ружа Игнатова, стояща зад измама за над 3,6 милиарда паунда, може все още да е жива. В това е убеден високопоставен полицейски служител, участващ в международното разследване.

Ружа Игнатова – харизматичната съоснователка на OneCoin – изгради една от най-мащабните криптоизмами в историята. Схемата, функционирала като класическа финансова пирамида, е привлякла най-малко 3,6 милиарда паунда от инвеститори по цял свят. Проектът стартира през 2014 г., а до 2017 г. около три милиона души вече са били измамени, преди Игнатова да изчезне, след като американските власти издадоха заповед за ареста ѝ.

През 2023 г. българското Бюро за разследваща журналистика и данни съобщи, позовавайки се на полицейски документи, че Игнатова е била убита през 2018 г., а тялото ѝ – разчленено и изхвърлено в Йонийско море. Въпреки това германски полицейски служител, който ръководи текущото разследване, заяви пред BBC, че властите работят с предположението, че тя все още е жива.

В подкаста The Missing Cryptoqueen разследващият, пожелал анонимност, обясни:

„Нито българската полиция, нито която и да е друга служба е предоставила доказателства, които без съмнение да потвърждават тази версия. Засега това са предположения. Няма сигурно доказателство, че тя е жива, но няма и сигурно доказателство, че е мъртва – затова темата е толкова спорна."

За последно Ружа Игнатова е видяна да се качва на самолет от София за Атина. Оттогава следите ѝ се губят. През годините има десетки сигнали за появата ѝ на различни места по света – Лондон, Вирджинските острови, Тайланд, Атина, Дубай и дори в Средиземно море.

Тези „наблюдения" зачестяват, след като родената в България германска гражданка бе включена в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани бегълци. Американските власти обявиха и награда от 5 милиона долара за информация, която да доведе до залавянето ѝ.

„Ще я хванем, убедена съм", казва германският следовател. По думите ѝ, с практически неограничени финансови ресурси Игнатова може лесно да сменя държави и самоличности.

„Въпросът е не дали, а кога. Тя е в много добра позиция да се укрива дълго време. Но опитът показва, че рано или късно всеки допуска грешка – и съм убедена, че и тя ще допусне", казва следователят, пише британското издание Metro.

Междувременно изтекли полицейски документи сочат, че българският наркобос Христофорос Аманатидис, известен като „Таки", е организирал убийството на Игнатова, за да прикрие връзките си с OneCoin. Тези твърдения никога не са довели до арест. Човекът, който е разпространил документите – Красимир „Куро" Каменов, свързван с мафията – беше убит в Кейптаун през 2023 г. До момента няма задържани за убийството му.

Любопитен детайл е, че германската обществена телевизия ARD съобщи през 2024 г., че Игнатова е била забелязана „жива" именно в Кейптаун – град, известен като убежище за престъпници в бягство. По този повод разследващата заяви, че сигналът е „добър", но подчерта:

„Все още няма съществени факти, които да разкрият точното местонахождение на д-р Ружа Игнатова. Има индикации за контакти със Южна Африка в миналото, но къде се намира тя в момента е съвсем друг въпрос."

ФБР издирва Игнатова по обвинения в заговор за електронни измами, пране на пари и измами с ценни книжа. Според американските власти тя е инструктирала жертвите си да превеждат средства по сметки на OneCoin с цел закупуване на инвестиционни пакети – трансфери, които на практика са довели до източването на милиарди.