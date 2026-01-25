ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кипърският външен министър и Николай Младенов обсъдиха ролята на Кипър за стабилизирането на Газа

Кипърският външен министър Константинос Комбос СНИМКА: Х/@kibris_postasi

Външният министър на Република Кипър Константинос Комбос съобщи чрез публикация в Екс, че е обсъдил в Абу Даби ролята на Кипър за стабилизирането на Газа с българския дипломат Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп.

„Полезна дискусия, фокусирана върху активния принос на Република Кипър към усилията за стабилизиране на Газа, в съответствие с Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН и по-специално в областта на хуманитарната помощ, сигурността и възстановяването (на Газа)", написа Комбос вчера след срещата си с Младенов, която определи като „навременна".

В началото на януари Република Кипър пое шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз.

