Израелски обстрел е убил двама палестинци в квартал Туфа в северната част на Газа, а при друг инцидент израелски дрон е ранил четирима души в града, съобщи Ройтерс, позовавайки се на местни здравни власти, цитирани от БТА.

По данни на медици дронът се е взривил на покрива на многоетажна сграда в Газа, като от взрива са пострадали четирима цивилни. Израелската армия не е направила коментар по нито един от двата случая.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщава, че от 7 октомври 2023 г. при израелски обстрел са загинали над 71 хиляди души, предимно цивилни. Според същия източник най-малко 480 души са били убити след влизането в сила на примирието през октомври миналата година.

Израел от своя страна заяви, че от началото на примирието четирима негови военнослужещи са загинали при атаки на бойци в Газа. Двете страни си разменят обвинения за нарушения на прекратяването на огъня.

Американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са се срещнали вчера в Израел с израелския премиер Бенямин Нетаняху, основно за да обсъдят ситуацията в Газа.

Междувременно в Хан Юнис над сто души са присъствали на погребението на мъж, убит вчера при удар с израелски дрон. "Те лъжат, няма никакво примирие", заяви по време на погребението Фарес Ерхаймат, роднина на загиналия.