ООН: Има риск от масово насилие срещу цивилното население в Южен Судан

Независими експерти на ООН предупредиха днес за наличието на рискове "за масово насилие срещу цивилното население" в Южен Судан, в чиито северни рeгиони отново нарастват напреженията, предаде Франс прес, цитирани от БТА.

Комисията по правата на човека в Южен Судан изразява опасенията си относно ситуацията в Джонглей, арена на сблъсъци от началото на декември миналата година между южносуданската армия, оглавявана от президента Салва Киир и Суданското народноосвободително движение в опозиция, предвождано от бившия вицепрезидент Риек Мачар, арестуван в края на март миналата година и обвинен през септември в извършването на "престъпления против човечеството."

Независими експерти на ООН предупредиха, че "провокативната" реторика на някои военнослужещи и сведенията за разполагане на големи войски "значително увеличават риска от масово насилие срещу цивилни и допълнително подкопават мирното споразумение", което сложи край на гражданската война, бушувала от 2013 до 2018 г.

Главнокомандващият южносуданската армия Пол Мажок Нанг нареди в сряда на войниците си, разположени в региона, "да смажат" бунта в рамките на седем дни.

Според местни медии високопоставен представител на армията е заявил също, че "никой не трябва да бъде пощаден, нито дори възрастните хора." Според южносуданските власти близо 180 000 души са били разселени в резултат от сблъсъците в Джонглей.