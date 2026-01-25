Директорът на турското разузнаване се срещна с делегация на „Хамас“ в Истанбул

Директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън се срещна с делегация на палестинската групировка „Хамас" в Истанбул в събота, съобщава в. „Дейли сабах", цитиран от БТА.

Срещата се проведе преди евентуалното повторно отваряне на граничния пункт „Рафах" за помощи за Газа. Пунктът край град Рафах, който свързва ивицата Газа с Египет, е затворен от близо една година, като Израел продължава да ограничава достъпа до крайбрежната ивица въпреки примирието, което влезе в сила през октомври миналата година, припомня изданието.

По информация на източници от службите за сигурост, цитирани от вестника, Калън е разговарял с представителя на политическото крило на „Хамас" и главен преговарящ на групировката Халил ал-Хая, както и с други представители на „Хамас".

По време на срещата е било обсъдено споразумението за прекратяване на огъня в Газа. Двете делегации са се споразумели да работят в консултации, наред с други неща, по увеличаването на хуманитарната помощ, двупосочното отваряне на граничния пункт „Рафах" и започването на работа на Националния комитет за управление на Газа (НКУГ / NGAC).

По време на срещата делегацията на „Хамас" е изразила благодарност към турския президент ролята на Турция като посредник и гарант в усилията за осигуряване на мир в Газа, както и за все по-важната роля на Анкара във втората фаза на мирния план за Газа.

Очаква се израелският кабинет по сигурността да заседава днес, за да обсъди отварянето на пункта „Рафах". Според информация в медиите Израел ще направи това едва след като бъдат предадени останките на последния заложник в Газа, пише изданието.

Али Шаат, ръководителят на новата преходна администрация, натоварена с надзора върху усилията за възстановяване в ивицата Газа, обяви в четвъртък, че пунктът ще бъде повторно отворен.

Вчера вечерта израелският премиер Бенямин Нетаняху се срещна със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър, за да обсъдят втората фаза на мирния план за Газа.

Правителството на Нетаняху многократно заяви, че ще влезе във втората фаза на споразумението едва след завършването на първата фаза, която предвижда освобождаването на всички израелски заложници от Газа, включително предаването на телата на мъртвите.